Columnas de docentes cortan la Meridiana, la Gran Via y la Diagonal de Barcelona

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Columnas de docentes han cortado este viernes las avenidas Meridiana, Gran Via y Diagonal de Barcelona en dirección a la manifestación unitaria que empezará en la plaza Tetuan a las 12.30 horas para pedir mejoras laborales.

Convocados por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC --que son los que han llamado a la huelga durante toda esta semana--, las columnas han arrancado en torno a las 10 de la mañana desde diferentes puntos de la capital catalana.

La columna de la Gran Via, en el lado sur de la ciudad, ha empezado a caminar a la altura de la Ciutat de la Justícia y la plaza Cerdà, y los manifestantes cantan consignas como 'Luchando, luchando también estamos educando' y llevan pancartas con frases como '6% del PIB para la educación' y 'Defendamos la escuela pública y de calidad'.

El sindicato Ustec·Stes informa que en este punto también se han sumado docentes de la zona del Penedès, que han llegado en autobuses.

MOVILIZACIÓN "COMPLETAMENTE DESBORDADA"

La columna de la Meridiana está "completamente desbordada" según Ustec·Stes, y portan carteles que reclaman 'La educación especial es esencial' y camisetas amarillas, símbolo del colectivo en defensa de la educación catalana.

Por otro lado, la columna de la Gran Via en el norte de la ciudad avanza con una gran afluencia de docentes en dirección a la plaza de les Glòries, también con camisetas amarillas, bocinas y pancartas con frases como 'Hasta los cojones de estas condiciones' y 'Niubó cómete las gambas, nosotros queremos dignidad'.

Otra de las columnas ha comenzado en la Diagonal a la altura de la plaza Francesc Macià, y desde Ustec·Stes aseguran que también se ha hecho una marcha lenta de coches desde Granollers (Barcelona) para asistir a la manifestación en Barcelona deste este punto.

La manifestación, que comenzará a las 12.30 en la plaza Tetuan, tiene previsto terminar ante el Parlament, en el parque de la Ciutadella, donde coincidirán con el colectivo de médicos, que este viernes también están llamados a huelga.