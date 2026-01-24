5 comarcas de Barcelona y Girona reciben un aviso Es-Alert por las nevadas

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en diciembre
Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en diciembre - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 24 enero 2026 13:18
GIRONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este sábado un aviso Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Solsonès, Moianès, Berguedà (Barcelona), Cerdanya y Ripollès (Girona) a causa de las nevadas.

El mensaje pide a la ciudadanía "evitar la movilidad y los desplazamientos innecesarios", así como equipar los vehículos adecuadamente y consultar el estado de las carreteras.

La medida responde al empeoramiento de las condiciones meteorológicas en estas, que se encuentran bajo aviso de peligro por nevadas y donde se mantiene activada la fase de alerta del plan Neucat.

