5 comarcas de Barcelona y Girona reciben un aviso Es-Alert por las nevadas

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en diciembre - Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este sábado un aviso Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Solsonès, Moianès, Berguedà (Barcelona), Cerdanya y Ripollès (Girona) a causa de las nevadas.

El mensaje pide a la ciudadanía "evitar la movilidad y los desplazamientos innecesarios", así como equipar los vehículos adecuadamente y consultar el estado de las carreteras.

La medida responde al empeoramiento de las condiciones meteorológicas en estas, que se encuentran bajo aviso de peligro por nevadas y donde se mantiene activada la fase de alerta del plan Neucat.