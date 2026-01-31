9 comarcas catalanas en peligro alto por fuertes rachas de viento este sábado

Imagen de los avisos activos por viento este sábado en Catalunya - METEOCAT

BARCELONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

9 comarcas catalanas se encuentran en peligro alto por rachas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora este domingo: Baix Llobregat y Anoia (Barcelona), Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Alt Penedès y Alt Camp (Tarragona).

Este aviso estará activo hasta este domingo, aunque según ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un apunte en X recogido por Europa Press se espera que la intensidad del viento se reduzca a lo largo de la tarde de este sábado.

Además, otras 21 comarcas catalanas, en Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida están en alerta por peligro moderado debido a las rachas de viento.

CARRETERAS

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado vía X que en la autopista AP-7 está restringida la circulación a vehículos articulados entre Cambrils y l'Ampolla (Tarragona) por el fuerte viento.

Por otra parte, debido a la nieve la carretera BV-4031 está cortada en ambos sentidos a la altura de Castellar de n'Hug (Barcelona).