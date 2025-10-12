5 comarcas de Tarragona suspenderán clases este lunes ante la previsión de lluvias

Archivo - La consellera de Educación - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departament d'Educació de la Generalitat ha suspendido para este lunes la actividad en los centros educativos de 5 comarcas de Tarragona --Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta-- ante la previsión de empeoramiento de las lluvias.

Esta decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de Protecció Civil, ha informado la Conselleria que lidera Esther Niubó este domingo en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Además, se ha pedido seguir las recomendaciones de restricción de movilidad a todo el personal educativo que deba desplazarse.