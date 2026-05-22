Comienza el derribo de los últimos pisos con cemento aluminoso en Sant Roc, en Badalona (Barcelona)

Imagen de los trabajos de derribo en el barrio de Sant Roc, en Badalona (Barcelona). - INCASÒL

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciado las obras para derribar los cuatro últimos bloques de pisos con presencia de cemento aluminoso en el barrio de Sant Roc, en Badalona (Barcelona), informa el Govern este viernes en un comunicado.

En concreto, la empresa Construcciones y desmontes Ribera Navarra ya ha iniciado el derribo de dos de los bloques, un proceso que se alargará hasta septiembre y cuenta con un presupuesto de 333.628 euros.

Actualmente también se está licitando la misma operación en los otros dos bloques, por un importe máximo de 377.598 euros, y con el objetivo de que empiece después de verano.

El derribo de estos edificios en el barrio de Badalona comenzó en 1997 con el objetivo de sustituir los bloques de viviendas, en gran parte de titularidad pública, construidos en el proceso de realojo de familias afectadas por la construcción de la autopista C-31 o riadas.

Desde el inicio de la remodelación del barrio, las obras han supuesto la construcción de 879 viviendas y una inversión de cerca de 100 millones de euros.