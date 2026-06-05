Comienza una nueva manifestación de docentes catalanes en Barcelona

Manifestación docente en Arc de Triomf de Barcelona este viernes - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Centenares de docentes han iniciado una manifestación en el Arc del Triomf de Barcelona, en una nueva jornada de huelga en Catalunya al día siguiente que el colectivo rechazara el preacuerdo con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

La manifestación, convocada por CGT Ensenyament, Ustec·Stes e Intersindical y encabezada por la pancarta 'Ha ganado la dignidad educativa', prevé dirigirse hasta el Parc de la Ciutadella, a las puertas del Parlament, y corea consignas como 'Niubó dimisión' o 'Educación de calidad, pública y en catalán'.

Ustec·Stes y CGT Ensenyament han anunciado este mismo viernes una nueva convocatoria de huelga para el 9 de junio, que coincide con el primer día de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y de la visita del Papa León XIV a Catalunya.