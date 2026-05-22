Comienza una nueva reunión entre Generalitat y sindicatos educativos para abordar mejoras laborales

Delegados sindicales asisten a la reunión con Educació - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos educativos han comenzado este viernes sobre las 12.10 horas una nueva reunión de negociación para seguir abordando las mejoras laborales que piden los profesionales educativos.

Este nuevo encuentro, el tercero de esta semana, se produce después de que los de este miércoles y jueves acabaran sin acuerdo y la Generalitat y sindicatos educativos se emplazaran a seguir negociando este viernes para desencallar el conflicto.

Los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps (que no asiste a la reunión) y CGT Ensenyament trasladaron el jueves una contrapropuesta a la Conselleria de Educación y FP, en la que le piden recuperar la pérdida de poder adquisitivo a través de un complemento universal para todo el colectivo y 6.400 nuevas dotaciones en dos años.