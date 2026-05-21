Comienza la reunión entre la Generalitat y sindicatos educativos para abordar mejoras laborales

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La reunión de negociación entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos educativos ha comenzado este jueves en torno a las 16.20 horas para seguir abordando las mejoras laborales que piden los profesionales educativos.

Este nuevo encuentro se produce después de que la mesa sectorial de este miércoles acabara sin acuerdo y la Generalitat y sindicatos educativos se hayan emplazado a seguir negociando este jueves y viernes para desencallar el conflicto.

Este mismo jueves por la mañana los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT Ensenyament han enviado una contrapropuesta a la Conselleria de Educación y FP, en la que le piden recuperar la pérdida de poder adquisitivo a través de un complemento universal para todo el colectivo y 6.400 nuevas dotaciones en dos años.