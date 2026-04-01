Comienza el rodaje de la película 'Catorce de marzo' de Alberto Gross en Barcelona

Imagen del rodatge de 'Catorce de marzo', con el director Alberto Gross junto a los actores Neuhén Araya y Naia Ortiz - CONTRARIA MEDIA, AYHE PRODUCTIONS, SOLITA FILMS

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rodaje de 'Catorce de marzo', película con la que Alberto Gross debuta como director, ha comenzado en Barcelona y continuará en otras localidades como Valldoreix, Caldes de Montbui, Terrassa y Palau-solità i Plegamans durante un total de 6 semanas.

Está protagonizada por Neuhén Araya y Naia Ortiz junto a actores "consolidados" como Pablo Molinero ('La peste'), Mónica Almirall ('Polvo serán'), Eduardo Lloveras ('Balandrau, vent salvatge') y Pep Tosar ('Mallorca confidencial'), informan Contraria Media, Ayhe Productions y Solita Films en un comunicado este miércoles.

La película --basada en la propia vida del director y coescrita junto a Tomàs Bayo-- narra la historia de dos hermanos que "se enfrentan al que podría ser su último día juntos" antes del juicio de divorcio de sus padres, en el que tendrán que decidir con cuál de los dos prefieren vivir a partir de ese momento.

Cuenta con el apoyo de algunos de los principales laboratorios europeos de desarrollo, como el premio VFF Talent Highlight Award de La Berlinale (2025) o la Berlinale Script Station (2024), así como La Incubadora de la Ecam (2023) o el D'A Film Lab (2023), entre otros.

Según Gross, esta historia surge de su "necesidad de hablar de los que puede significar para unos niños estar en el medio del divorcio de sus padres y, además, de la necesidad de entender cómo los adultos llevan a los niños al juicio para preguntarles si prefieren vivir con su madre o su padre".

'Catorce de marzo' es una coproducción entre España, Bélgica y Lituania, integrada por las productoras Contraria Media, Ayhe Productions, Solita Films, M-Films, Saga Film y Les Films du Carré, y cuenta con el apoyo de Eurimages, el Icec, ICAA y TV canaria.