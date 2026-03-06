El comisario y exjefe de los Mossos Eduard Sallent pide una excedencia y dejará el cuerpo

Archivo - El comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, comparece ante la prensa para explicar el dispositivo policial en torno al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la Conselleria de Interior, a 9 de agosto de 2024 - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario y exjefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha pedido una excedencia y dejará el cuerpo policial, sin apuntar cuál será su nuevo destino, según ha podido confirmar Europa Press a través de fuentes conocedoras.

Según ha avanzado 'El País' este viernes, el mando policial abandonará sus actuales labores como jefe del área regional Metro Sud a finales de mes.

Sallent fue jefe de los Mossos entre junio de 2019 y noviembre de 2020, y entre octubre de 2022 y agosto de 2024, cuando fue cesado como máximo responsable del cuerpo.