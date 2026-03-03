La Comisión Europea prepara un paquete para mejorar la seguridad de suministro de chips

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. - FOMENT

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, ha avanzado que la Comisión Europea está trabajando para presentar un programa de soberanía tecnológica en los próximos meses, y que incluirá el paquete 'CHIPS 2.0' para "mejorar la resiliencia y seguridad del suministro" de los mismos.

Lo ha anunciado este martes en una visita a Foment del Treball en Barcelona, en la que ha expuesto que "sólo" el 20% de las pequeñas y medianas empresas europeas utilizan IA, explica la patronal en un comunicado posterior a la jornada.

La también comisaria para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia también ha remarcado que hace falta reducir la dependencia y asegurar que las infraestructuras digitales críticas, las tecnologías y los ecosistemas estén al servicio de la economía, la seguridad y los valores democráticos europeos.

En esta línea, desde Foment, el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha pedido a Virkkunen que se garanticen las condiciones y medidas necesarias para competir con garantías en un entorno global exigente y acelerado: "La competitividad europea se juega a pie de empresa", ha dicho.

Virkunnen también ha hecho referencia al ecosistema empresarial catalán, del que ha destacado el "gran papel" que juega precisamente en la industria del diseño de semiconductores.