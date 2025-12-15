La Comisión Mixta entre Justicia y TSJC aborda la tercera fase de la Ley de Eficiencia Judicial

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y la presidenta del TSJC, Mercè Caso - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta celebrada este lunes entre la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abordado, entre otras cuestiones, el despliegue de la tercera y última fase de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, ha informado el departamento en un comunicado.

La reunión, que han encabezado el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y la presidenta del TSJC, Mercè Caso, y que ha tenido lugar en la sede del TSJC, ha servido para trabajar la puesta en marcha de la tercera fase, que entrará en vigor el 31 de diciembre en los 14 partidos judiciales de Catalunya que más volumen de actividad tienen.

Se trata de Arenys de Mar (Barcelona), Figueres (Girona), Manresa (Barcelona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Sabadell (Barcelona), Terrassa (Barcelona), Mataró (Barcelona), Reus (Tarragona), Granollers (Barcelona), Tortosa (Tarragona), Lleida, Tarragona, Girona y Barcelona.

Esta tercera fase abarca el 71,8% de la actividad de la Administración de justicia de Catalunya, de la que el 34,9% se concentra en la Ciutat de la Justícia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En el encuentro también se ha analizado la implementación de los Tribunales de Instancia, que ya se han desplegado en Catalunya en las primeras dos fases: el 1 de julio entró en vigor en 33 partidos judiciales de Catalunya, mientras que el 1 de octubre entró en vigor en los partidos judiciales de Badalona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

En la Comissió Mixta también se han analizado las nuevas competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer (VIDO), que también vienen establecidas por la Ley de Eficiencia Judicial, y que pasan de juzgar las violencias perpetradas por parejas o exparejas a juzgar cualquier tipo de violencia sobre la mujer y a hacerlo en el ámbito comarcal.

En la reunión se ha puesto sobre la mesa el traslado de las personas implicadas y la posibilidad de declarar, según el caso y el rol, por videoconferencia.

También se ha hecho un repaso de las inversiones de la Conselleria de Justicia en materia de infraestructuras en los diferentes partidos judiciales.