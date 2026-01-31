La comisionada del catalán en Barcelona: Muchos jóvenes se pasan al castellano por "prestigio social"

Archivo - Presentación de Marta Salicrú como la nueva comisionada para el uso social del catalán en el Ayuntamiento de Barcelona, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisionada para el fomento del uso social del catalán del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Salicrú, ha lamentado que muchos jóvenes catalanoparlantes se pasan al castellano "por prestigio social".

Lo ha dicho en una entrevista de 'Nació' recogida por Europa Press, en la que ha destacado que el proyecto de la casa de la Creació Digital en Català busca incrementar el uso del catalán entre los jóvenes en el ocio y el deporte.

Salicrú ha asegurado que quedan muchos años de trabajo y avisa de que pasará tiempo hasta que haya retorno: "Tendremos cambios quizá en 10 años", y ha dicho que los resultados dependerán de si se pueden sumar nuevos hablantes entre las personas migrantes.