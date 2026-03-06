El comisionado de Vivienda de Barcelona afirma que Madrid está expulsando población a la periferia

Trilla (Hábitat3) pide poner la reserva del 30% en nuevas promociones "encima de la mesa otra vez"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha afirmado que Madrid está expulsando población: "Parece que lo vivan con naturalidad, como si fuese normal que los pobres se tengan que ir de la ciudad".

"La ciudad es convivencia y mezcla entre diferentes, y ahí parece como si fuese normal. ¿Que el mercado te expulsa? Pues te buscas la vida en la periferia", ha lamentado este viernes en el foro 'Barcelona 2026: vivienda, personas y prioridades del presupuesto municipal' organizado por InfoLibre.

En este sentido, el comisionado ha defendido que la Administración tiene el deber de construir alternativas para la población: "Si no es el mercado quien produce la vivienda para trabajadores y trabajadores, pues vamos a tener que ser nosotros".

También ha destacado la importancia de utilizar y disponer de datos oficiales de vivienda, ya que "los portales inmobiliarios pueden publicar los datos que les dé la gana, pero no dejan de ser interés de parte".

"Es importante animar a las comunidades autónomas a que desarrollen observatorios y registros de fianzas de alquiler, tal y como tenemos en Catalunya, porque es que si no vemos de todo", ha argumentado Riera.

RESERVA DEL 30%

A continuación, en una mesa redonda con Riera, la presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla, la doctora en Economía Montserrat Pareja y el presidente de Habicoop, Jordi Gálvez, Trilla ha pedido al gobierno municipal recuperar el debate sobre la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones.

"En el siglo XXI tendremos que hacer vivienda asequible todos, no solo el sector público. El sector público hace lo que puede y ha rascado todos los suelos que se han puesto", ha sostenido Trilla, que ha recordado que en el siglo XX el 99% de vivienda de protección oficial se hizo en suelo privado.