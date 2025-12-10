El Comité de las Regiones aprueba el dictamen del Govern que pide descentralizar la cooperación

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, interviene en el Comité Europeo de las Regiones, en el Parlamento Europeo - GOVERN

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha aprobado este miércoles por unanimidad el dictamen impulsado por el Govern para la localización de la estrategia europea de inversiones Global Gateway y que aboga por la descentralización de la cooperación al desarrollo.

El dictamen aprobado, que ha defendido el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, promueve que los gobiernos regionales y locales tengan "un papel estructural en las decisiones sobre dónde, cómo y con qué criterios se invierten estos recursos para cooperación", explica el Govern en un comunicado.

Un enfoque que, según la Generalitat, "permite reforzar la coherencia entre políticas, la participación democrática y la eficacia de las inversiones europeas porque las conecta mejor con las necesidades reales de las comunidades".

"REFORZAR LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA"

En su intervención ante el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas, donde se ha celebrado el plenario del CDR, Duch ha afirmado que para una acción exterior europea efectiva es necesario incorporar a los gobiernos locales y regionales como "socios estratégicos y operativos".

"Para tener éxito, Global Gateway no solo tiene que movilizar inversión en infraestructuras de calidad, sino que tiene que reforzar la gobernanza democrática, apoyar el desarrollo humano y crear asociaciones basadas en la confianza mutua", ha sostenido el conseller.

Las reclamaciones del dictamen, el primero impulsado desde Catalunya aprobado por el CDR desde el 2020, son reconocer a los gobiernos locales y regionales como socios estratégicos, fortalecer su participación en Global Gateway y una línia presupuestaria dedicada a la cooperación descentralizada en el próximo marco financiero plurianual de la UE.

Global Gateway es una estrategia de la Comisión Europea que promueve inversiones públicas y privadas para desarrollar las sociedades y las economías de países socios de la Unión situados en regiones como África subsahariana, Ásia-Pacífico o América Latina y el Caribe.