El comité técnico del Cecat se reúne para valorar la emergencia por el descarrilamiento

Reunión del Cecat. - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité técnico del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) se reúne este miércoles por la mañana en la sede de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública para hacer un seguimiento de la emergencia por el descarrilamiento de un tren de la R4 en Gelida (Barcelona) el martes por la noche.

El accidente se cobró la vida del maquinista y causó 37 heridos de diversa consideración -4 de ellos graves- tras impactar contra un muro de contención que se desprendió sobre la vía por el temporal.

A la reunión asisten el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau -que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa, que continúa hospitalizado por una osteomielitis púbica-; la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona.

El servicio de Rodalies ha quedado interrumpido y no se reanudará hasta que no se garantice la seguridad y, para ello, maquinistas acompañados de técnicos de Renfe y Adif participarán en "marchas blancas" para revisar la red, según ha informado Paneque.

Entre los temas a tratar en el Cecat está decidir si se recupera el servicio de Rodalies.