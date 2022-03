Compañías de teatro amateur piden frenar la desaparición del Premi Memorial Margarida Xirgu

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 compañías de la Federació de Teatre Amateur de Catalunya han pedido frenar la desaparición del Premi Memorial Margarida Xirgu, otorgado anualmente desde 1973.

En una carta divulgada este lunes en un comunicado, las compañías, que han formado parte del jurado del galardón, han asegurado que "corre el riesgo de desaparecer, dado que ninguna institución quiere encargarse de él".

Así, en la misiva han resaltado que se trata del premio de teatro más antiguo del Estado y el primero dedicado a la mujer (reconoce la mejor interpretación femenina de la temporada teatral de Barcelona).

"No entendemos cómo las instituciones no se lo hacen suyo y dan el impulso que merece para garantizar su continuidad. No entendemos por qué no se le trata como el gran premio que es y con el respeto que merece la actriz que le da nombre", han lamentado.

Han ganado el premio Xirgu actrices como Núria Espert, Rosa Maria Sardà, Anna Lizaran, Carme Elias, Rosa Novell, Montserrat Carulla, Carme Sansa, Emma Vilarasau, Vicky Peña, Mercè Arànega, Clara Segura, Rosa Renom, Sílvia Bel o Mercè Sampietro.