Pinturas profanas del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), en el Museu Nacional d'Art de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de conservadores-restauradores del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) han completado los trabajos de revisión del estado de conservación de los paneles de las pinturas profanas del Monasterio de Sijena (Huesca), antes de su embalaje y traslado, informan este viernes fuentes del museo.

Los trabajos, que han finalizado por esta semana, continuarán la próxima con la realización del "reportaje exhaustivo en alta resolución", que se incorporará a los informes de conservación, y se llevará a cabo la consolidación de las zonas con microlevantamientos de la capa pictórica mediante métodos y productos de conservación acordados con las técnicas de Aragón.

En paralelo, la empresa de transportes está fabricando las cajas a medida para cada uno de los 8 paneles que conforman las pinturas profanas, un conjunto que data alrededor del 1200.

Los equipos de conservación-restauración, registro de obras de arte, museografía, infraestructuras y seguridad del MNAC han trabajado estos días para preparar las obras antes de su embalaje y transforme, garantizando que el impacto de estas labores en la visita del público sea mínima.

Los trabajos para el desmontaje, embalaje y traslado de las pinturas de las pinturas profanas de Sijena comenzó el martes y continuarán a partir del lunes.