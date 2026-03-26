La compraventa de pisos en Catalunya aumentó en 2025 y los precios subieron un 6,3%, según pisos.com

Archivo - Construcción de un edificio en Barcelona en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercado inmobiliario en Catalunya concentró 112.585 compraventas en 2025, por encima de las 99.592 operaciones del año previo, un "dinamismo" que convive con un incremento del valor de la vivienda en venta de hasta un 6,3% interanual, hasta los 2.779 euros por metro cuadrado, según los datos compartidos por pisos.com.

En el caso de la ciudad de Barcelona, las operaciones alcanzaron 18.012 transacciones, mientras que el precio por metro cuadrado ha aumentado un 5,6%, pasando de 4.482 euros a 4.733 euros por metro cuadrado en un año, según datos de Registradores y la Generalitat compartidos por la plataforma en un comunicado en el marco de la presentación este jueves en Barcelona de un análisis del mercado de la vivienda en Catalunya.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que el mercado inmobiliario catalán cierra 2025 con una actividad de compraventas "sólida pese a un contexto de acceso cada vez más exigente para los compradores", y que incluso tras la corrección vivida con la subida de los tipos de interés, el mercado muestra signos de estabilización y mantiene un volumen de operaciones relevante.

Aún así, el experto ha señalado que los precios de la vivienda continúan tensionados, reflejando un "desequilibrio estructural entre oferta y demanda", y que el esfuerzo necesario para acceder a la compra de una vivienda se mantiene elevado debido a la evolución de los salarios, la inflación y el coste de la financiación.

Respecto a las hipotecas, los datos compartidos por la plataforma apuntan a que estas han "recuperado terreno" frente a otros periodos, con un incremento del 18% en el número de hipotecas registradas según el INE, con 87.011 préstamos en Catalunya y 63.720 en Barcelona.

En el mercado de alquiler, la plataforma avisa de "una fase de profunda transformación y escasez de oferta residencial permanente", que se reflejan en una caída en el número de contratos de un 1% en Catalunya, unidos a un alza de los precios de un 4,5% a nivel autonómico.