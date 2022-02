Los comuns acusan a Borràs de mentir y piden explicaciones "en sede parlamentaria" sobre Juvillà

Mena (comuns) acusa al PP de hacer "negacionismo democrático" con la votación de la reforma laboral

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha acusado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de mentir a los diputados y la ciudadanía sobre lo ocurrido con el exdiputado de la CUP Pau Juvillà, y le ha exigido que dé explicaciones "en sede parlamentaria".

"No puede ser que se esconda en la Junta de Portavoces, debe ser en comisión o en el pleno del Parlament", ha concretado Mena en rueda de prensa este lunes, después de la retirada del escaño de Juvillà como había requerido la Junta Electoral Central (JEC).

El portavoz de los comuns ha reiterado que Borràs debe actuar con la máxima transparencia y contar toda la verdad, y ha calificado de sainete la situación vivida en el Parlament la semana pasada.

Ha pedido que "la segunda autoridad del país baje de su nube", porque considera que no se puede permitir este descrédito, y ha asegurado que no sabe si tenía alternativa jurídica o no, pero que la única opción que no era posible era la de mentir, en sus palabras.

"NEGACIONISMO DEMOCRÁTICO"

Mena ha acusado al PP de hacer "negacionismo democrático" después de que uno de sus diputados votase por error a favor de la reforma laboral el jueves en el Congreso, hecho que permitió que resultase aprobada.

Ha afirmado que es legítimo que la oposición esté en contra del Gobierno, pero "no que por tapar errores propios se ataquen las bases de la democracia", ha añadido.

"Ante los ataques del negacionismo democrático hace falta que las fuerzas progresistas se conjuren para avanzar", ha reclamado el portavoz de los comuns, que considera que es responsabilidad de todos los partidos de la mayoría de investidura garantizar las transformaciones del país.

DOS DIPUTADOS "COMPRADOS POR EL PP"

Ha reconocido que la reforma laboral se aprobó gracias a un error del PP: "Pero también por dos diputados, que hoy tienen amenaza de expulsión de su partido, que creo que fueron comprados por el PP", ha afirmado en referencia a los dos diputados de UPN que no respetaron la disciplina de voto del partido y votaron en contra.

"Vi las caras de ERC cuando pensaban que la ley quedaba derogada. Nos debe servir a todos y todas. Solo hay una mayoría posible, que es la progresista y plurinacional de investidura", ha destacado Mena, que ha dicho que seguirán trabajando para reforzarla.

Ha llamado a reflexionar a ERC sobre su voto negativo a la reforma laboral: "Con las cosas de comer no se juega", y ha tachado de irresponsabilidad su rechazo a esta ley.

También ha avisado de que en el Parlament los comuns harán una oposición "responsable y transformadora", al ser preguntado por cómo quedan las relaciones entre ambas formaciones después de este desencuentro.