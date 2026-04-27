Los Comuns acusan a Rodríguez de no implicarse en la prórroga de alquileres: "No está trabajando"

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, en una rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha acusado a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, de no estar implicándose en las negociaciones para la prórroga de los contratos de alquiler: "Es obvio que la ministra de Vivienda no está trabajando para la aprobación de este decreto o no lo está haciendo de una forma lo suficientemente notoria".

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes, el día antes que se someta a votación el decreto que incluye esta prórroga, que no tiene garantizados los apoyos para su convalidación, y ha considerado "inexplicable su silencio y falta de actividad" para que se apruebe.

"Prácticamente no le hemos visto ni haciendo declaraciones ni a favor ni en contra", ha lamentado Vidal, que ha afirmado que esta falta de implicación se ha producido también en otros momentos como con la moratoria de los desahucios o la regulación de los precios de los alquileres de temporada y habitaciones.

Según ella, se trata de una situación 'marca de la casa' del PSOE: "No es ninguna novedad que no sea la cuestión que más les preocupa. Hemos visto cómo ha habido políticas de incentivación del rentismo y en otros momentos también de liberación del suelo".

POSICIÓN DE JUNTS

La portavoz ha criticado también la posición de Junts, que han anunciado su 'no' al decreto, y les ha avisado que no cambiar su posición supondría atestar una "bofetada" a miles de catalanes que se verían afectados, ha dicho, por subidas de los alquileres.

"Es una auténtica brutalidad de gente a la que le afecta aquí en Catalunya esta prórroga de alquileres. Por eso un 'no' de Junts implicaría un 'no' a Catalunya. Implicaría una bofetada a miles y miles de catalanes que están en una situación de vulnerabilidad y que, además, tenemos la capacidad de poder protegerlos. No se entendería", ha expresado.

Ha mantenido que presionarán para que siga vigente esta prórroga hasta el último segundo, y ha explicado que han mantenido conversaciones informales, también con Junts, sobre esta cuestión: "Hay agua", ha dicho, respecto a la posibilidad de finalmente conseguir la aprobación de la norma.

"Debe ser posible aprobarlo. Estamos dispuestos a llegar hasta el último minuto y, por tanto, pedimos más implicación de la ministra de Vivienda, que debería ser la más interesada para garantizar un derecho que a día de hoy está siendo claramente vulnerado", ha zanjado.

PRESUPUESTOS EN CATALUNYA

Sobre las negociaciones para los Presupuestos con el Govern tras retirarse el proyecto en marzo, ha dicho que no han empezado, y que para que empiecen el Ejecutivo tan solo debe citarles a una reunión: "Tienen que citarnos a una reunión", aunque ha detallado que ya han mantenido reuniones informales y que no parten de cero, puesto que pactaron en febrero el proyecto inicial con el Govern.

Preguntada por si incluirán en las negociaciones mejoras para los médicos, que esta semana han convocado una huelga, o si pondrán con la línea roja que el Govern retire el plan piloto para la presencia de Mossos d'Esquadra en centros educativos, ha respondido que no han empezado todavía las negociaciones.

Sobre la primera cuestión, ha remarcado que entienden las reivindicaciones de los sanitarios, y ha constatado la "falta de inversión durante décadas" y de mejoras en las condiciones de todo el personal sanitario.

Respecto a los Mossos, ha dicho que los Comuns ya se han manifestado en contra de la propuesta, y ha confiado en que esta medida quede retirada "mucho antes" de que lleguen las negociaciones para las nuevas cuentas públicas.