Comuns afirman estar "muy lejos" de un acuerdo con el Govern para Presupuestos en vivienda y Rodalies

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una atención a los medios en el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha afirmado que están todavía "muy lejos" de alcanzar un acuerdo con el Govern para los Presupuestos en los dos principales aspectos que, para ellos, son centrales en la negociación: las políticas de vivienda y las infraestructuras ferroviarias, concretamente Rodalies.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa este viernes tras la reunión que ha mantenido su grupo con la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, en el Palau de la Generalitat, en que asegura que el Ejecutivo no les ha trasladado ninguna "propuesta concreta" sobre la prohibición de las compras especulativas de vivienda.

En este sentido, ha instado a que se hagan públicos los informes del grupo de trabajo para estudiar esta cuestión, y ha celebrado que la CUP haya registrado también un proyecto de ley en el Parlament este viernes con este mismo objetivo.

"Tenemos algún tímido avance en cuestiones sectoriales, pero en aquellos aspectos centrales de la negociación, vivienda y trenes, seguimos todavía lejos. El Govern debe entender que, si esta debe ser realmente la legislatura del derecho a la vivienda, es necesario un salto presupuestario en el que probablemente será el único presupuesto de esta legislatura", ha valorado Cid.

Más allá de la prohibición de compras especulativas, ha reclamado que el Govern aumente los recursos propios para ayudas al alquiler, entre otras medidas en vivienda: "Hemos empezado a discutir de números, pero todavía estamos lejos de los 1.200 millones de euros que nosotros hemos planteado".

EL GOVERN ES MÁS OPTIMISTA

Fuentes del Govern, en cambio, son más optimistas: valoran positivamente la reunión de este viernes con los Comuns y consideran que las conversaciones "avanzan a buen ritmo".

Cid ha replicado que el Govern intenta siempre ser muy optimista en este aspecto, pero que "es más relevante lo que digan los Comuns que lo que diga el Govern", porque son sus votos, ha dicho, los que debe garantizar el Ejecutivo.

Preguntado por si la reincorporación tras su baja del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, puede ayudar a que avancen las negociaciones, ha explicado que la líder en el Parlament de Comuns, Jéssica Albiach, ya ha estado en contacto telefónico con Illa, pero que "si se puede producir una reunión presencial, todo ayuda".

Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión --la cuarta pública-- el próximo lunes.

"TÍMIDOS AVANCES"

En trenes, la otra gran condición, ha dicho que no hay todavía avances en la petición de que la Generalitat tenga un papel propio en la ejecución de obras en la red de Rodalies, financiadas por el Estado mediante encomiendas de gestión, y tampoco han concretado en otra propuesta como es la apuesta por reforzar la red de buses interurbanos, ha explicado.

Cid no ha dicho en qué se concretan los "tímidos avances" que ha anunciado en temas sectoriales, aunque ha apuntado a demandas concretas en ámbitos como investigación o justicia.

CALENDARIO

Preguntado por si se podría cerrar un acuerdo con el Govern antes del próximo martes (contando que si se aprueba el proyecto en el Consell Executiu, quedarían unas 6 semanas antes de abril, el tiempo necesario para tramitarlo en el Parlament), ha dicho que el calendario "no depende de los Comuns, depende de los contenidos".

"Si el Govern quisiera, pasado mañana o mañana podríamos tener un acuerdo. Lo que ocurre es que ahora mismo estamos en medio de una negociación, y todavía hay cosas que sorprendentemente cuestan más de lo que nosotros entendemos que deberían costar", ha zanjado.