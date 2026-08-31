Los Comuns aseguran que Sánchez va tarde en Ceuta y que sí hay "responsabilidad de Marruecos"

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va tarde en la gestión de la crisis en Ceuta, también que llega tarde a su comparecencia ante el Congreso, y en contra de lo que asegura el presidente, López ha sostenido que "es evidente que existe una responsabilidad de Marruecos" en esta crisis.

En rueda de prensa este lunes, ha criticado que haya hecho falta "casi un mes para que una emergencia de esta magnitud tenga un mando único" y que en un mes no se hayan puesto en marcha medidas para paliar la situación, según ella.

También ha lamentado que Sánchez se equivoca en la estrategia y el planteamiento que está siguiendo: "Es malo para la población migrante, cómo se está viendo, también es malo para la población ceutí, cómo se está viendo, porque lo que está haciendo es centrar la gestión en la seguridad y en la concentración de recursos en Ceuta".

EL PAPEL DE MARRUECOS

La líder del partido ha discrepado también frontalmente respecto de las causas de la entrada masiva de personas migrantes: "No fue debido a las mafias, tampoco fue únicamente esa alimentación en las redes sociales. Es evidente que existe una responsabilidad de Marruecos para desestabilizar al Gobierno", ha apuntado.

"Hace cinco años ya vimos cómo el régimen marroquí utilizaba el control de la frontera como instrumento de presión política", ha recordado, añadiendo también que existe una convergencia de intereses entre los gobiernos de Israel y de los Estados Unidos y de lo que ha llamado la internacional reaccionaria de derribar al Ejecutivo.

APUNTA A PP Y VOX

Para los Comuns, la prioridad debe ser la seguridad y los derechos de la población en Ceuta y de las personas migrantes y recuperar la convivencia, y ha condenado los ataques a las instalaciones temporales donde se han estado alojando los migrantes.

Y ha apuntado a algunas fuerzas políticas: "El Partido Popular y Vox, lejos de condenarlo, lo están alimentando y dándole cobertura. Por tanto, son ellos los que están tirando gasolina al fuego de manera constante".

PIDE "GARANTÍAS"

A diferencia de lo que defiende Sánchez, los Comuns son partidarios de que haya traslados de migrantes a la península de forma inmediata y que los procesos de identificación y eventual retorno se hagan con todas las garantías para los menores y los que puedan ser considerados refugiados.

"Ceuta no puede ser un centro de estancia temporal de personas migrantes", y sobre los menores, ha dicho que existen los recursos suficientes para la acogida, pero que falta voluntad política por parte de las comunidades autónomas.

"MUY EXIGENTES" CON EL PSOE

Preguntada por las evidentes diferencias entre el socio minoritario de la coalición y el PSOE respecto al papel de Marruecos, el traslado de personas a la península y las explicaciones en el Congreso, ha respondido que en la gestión de la crisis se ha hecho "muy evidente cuáles son los principios políticos" de cada partido de la coalición.

Y se ha comprometido a ser "muy exigentes" con su socio de gobierno y que trabajarán desde dentro del Ejecutivo y en el Congreso de los diputados para que se tomen las medidas que ellos consideran adecuadas en esta situación.