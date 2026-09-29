Los Comuns creen que Illa se queda "a medias" en vivienda e insisten en la unidad antidesahucios

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa este martes tras la primera sesión del Debate de Política General - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de quedarse "a medias" en sus anuncios sobre vivienda este martes en el Debate de Política General, y ha insistido en la puesta en marcha de la unidad antidesahucios que su formación pactó con el Ejecutivo y que todavía no opera.

En una rueda de prensa en el Parlament, Albiach ha afeado el triunfalismo de Illa y ha sostenido que muchas de sus medidas son para dentro de "5 o 10 años", y que algunas no son ninguna novedad y tendrán un alcance muy limitado.

"El presidente y su Govern se quedan a medias en las medidas, siempre a medio camino de lo que la gente espera, y no por incapacidad, sino como opción política", ha criticado, afirmando a la vez que las medidas como la compra compartida no son una intervención del mercado y que no frenan la especulación en el precio de la compra de viviendas.

Sobre el fondo contra los desahucios, ha dicho que ya se usa en la compra de pisos a fondos de inversión, y que la dotación de 25 millones es insuficiente porque hay 2.500 familias en las mesas de emergencia habitacional: "Salen a 10.000 euros por familia".

Ha criticado que el Govern no prevé que la unidad antidesahucios que pactaron esté en marcha hasta 2027, y que Illa haya hecho referencia al desahucio de Maricarmen, en Madrid, y no a casos en Catalunya: "Hubiera estado muy bien acordarse de Olga Matute, de L'Hospitalet, que se suicidó la semana pasada tras ser desahuciada".

También ha reprobado que Illa mantenga que Catalunya está mejor que hace 2 años, y ha asegurado que no es verdad por temas como la situación de Rodalies, la pobreza infantil, los resultados educativos o las listas de espera en sanidad, entre otros temas: "¿En qué está mejor?", se ha preguntado.