Los comuns critican la "pinza" de Junts y PSC en la cumbre de la sequía y no limitar los cruceros

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado al "pinza" de Junts y PSC en la cumbre de la sequía de este viernes para eliminar las sanciones a los municipios y que el Govern no se haya abierto a introducir límites en el uso de agua de cruceros o en el número de cruceristas.

En declaraciones a los medios tras la cumbre, Albiach ha acusado a PSC y Junts de hacer un "chantaje para evitar aplicar las sanciones a los ayuntamientos" por electoralismo, mientras los ganaderos y los agricultores siguen sometidos a restricciones ante la escasez de agua.

"Que hoy no haya acuerdo no significa que hoy se acabe nada", ha advertido Albiach, que también ha lamentado que la Generalitat no se haya abierto a apostar por la remunicipalización y el control público sobre el agua.