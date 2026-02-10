Los Comuns defienden que el proyecto de coalición progresista es "abierto" y esperan consolidarlo

La presidenta de los Comuns en el Parlament Jéssica Albiach, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha defendido que trabajarán junto a Movimiento Sumar, IU y Más Madrid para consolidar el proyecto de coalición progresista de cara a las próximas elecciones generales y ha defendido que es "abierto" a más formaciones.

En una rueda de prensa este martes, Albiach ha destacado que en el acto del próximo 21 de febrero en Madrid abordarán tanto el rumbo del Gobierno central --del que las cuatro formaciones forman parte-- durante el año y medio que queda de legislatura, como la manera de llegar a más espacios a la izquierda del PSOE.

"Estamos en un momento de responsabilidad histórica, no solamente a la defensiva frente al ascenso de la ola reaccionaria, sino para ofrecer muestras palpables a la ciudadanía, que note que la política sirve, que la política es útil, que hacemos la vida más fácil y que tenemos un proyecto progresista de país", ha afirmado.

En este sentido, ha abogado por un espacio abierto y permeable durante todo el proceso, y ha asegurado que "la marca ya se verá", que será la herramienta que debe estar al servicio del proyecto y de llegar a más con reuniones con distintas fuerzas políticas con el objetivo de que el espacio crezca.

"PROPUESTA INDIVIDUAL" DE RUFIÁN

Preguntada por la iniciativa planteada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para conformar una coalición de izquierdas de cara a las elecciones generales, Albiach ha afirmado que se trata de una "propuesta individual" y ha destacado que tanto BNG como Bildu y la propia ERC la han rechazado.

"Coincido con él en que estamos en un momento de responsabilidad histórica, pero sí que creo que cuando queremos que las cosas salgan bien es mejor trabajarlas con discreción y en colectivo y no a golpe de 'tuit", ha concluido.