Los Comuns exigen una ley contra la compra especulativa de vivienda para apoyar los Presupuestos

Los Comuns han fijado este jueves sus condiciones para apoyar con sus votos los Presupuestos de la Generalitat de 2026, que han empezado a negociar esta semana, entre las cuales se encuentra el impulso de una ley contra la compra especulativa de vivienda "en un plazo máximo de 6 meses".

Así lo ha anunciado la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, durante una ejecutiva extraordinaria del partido, donde ha avanzado los 5 ejes prioritarios para apoyar las cuentas: 350 millones más para vivienda, prohibir las compras especulativas, inversiones para transporte público, ampliación de becas comedor y reducción de un 50% de listas de espera de especialistas en sanidad pública.

Bajo el lema 'Que se note en el día a día', los Comuns han situado los Presupuestos como "una nueva oportunidad para plantear los retos" que tiene Catalunya, con la vivienda como prioridad así como el transporte, coincidiendo también con la crisis ferroviaria en Rodalies desencadenada por el accidente en Gelida (Barcelona).

1.200 MILLONES PARA VIVIENDA

"Queremos parar este secuestro de pisos en manos de fondos buitre y en manos de especuladores, es necesario proteger el acceso a la vivienda porque las casas son para vivir, no son para especular", ha sostenido Albiach.

En este sentido, también en materia de vivienda, los Comuns reclaman 350 millones más para esta materia para poder "doblar las ayudas al alquiler y para hacer crecer el parque público", pasando así de los 850 millones de fondos propios a los 1.200 que ponen sobre la mesa los de Albiach.

"El PSC lo tiene que entender, este es el precio de nuestros votos", ha dicho Albiach, que ha reclamado que las cuentas incorporen las necesidades y las prioridades del 99% de los catalanes y no del 1% más rico.

