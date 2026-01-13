Comuns pide sanciones en vivienda para pactar Presupuestos: "Si tienen prisa, que pongan una sanción"

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa desde el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha apresurado al Govern a poner sanciones a incumplimientos de la ley de vivienda catalana, como condición para empezar a negociar los Presupuestos para 2026: "Si tienen prisa, que pongan una sanción".

Lo ha dicho en una rueda de prensa este martes en el Parlament, en respuesta a las palabras de la consellera de Economía y Finanzas, que ha afirmado que tiene prisa para sentarse a negociar unas nuevas cuentas.

"En febrero hará un año que se aprobó este régimen sancionador. Por el momento, no tenemos constancia de ninguna reunión prevista ni ninguna sanción prevista, es decir, no tenemos fecha de reunión, no sabemos absolutamente nada de las sanciones", ha lamentado Albiach, también refiriéndose a la reunión pendiente de su grupo con el Ejecutivo para evaluar el cumplimiento de acuerdos pendientes.

Ha dicho que no depende de su formación estar en condiciones de hablar de Presupuestos, y que "si tiene prisa, lo que tiene que hacer ella es apresurarse" en este ámbito, y en los compromisos pendientes en salud y educación.

IRPF A PROPIETARIOS

Sobre la medida anunciada por el Gobierno de eximir del IRPF a los propietarios de vivienda que no aumenten el precio de sus alquileres, ha criticado la propuesta, y ha afeado a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, por haber valorado que es una medida en la línea de las que está desarrollando Catalunya.

"Pues no, nada más lejos de la realidad. Las medidas que ayer anunció Pedro Sánchez van directamente en la línea contraria a las que estamos impulsando desde Catalunya", ha replicado Albiach, que ha puntualizado que muchas de ellas han sido por impulso de los Comuns.

Ha defendido que la prórroga de los alquileres "no puede ser un premio ni una opción de los propietarios", y ha calificado de regalo fiscal a los rentistas la propuesta, además de advertir que son medidas que pueden tener un efecto contrario al deseado y acabar fomentando la especulación, en sus palabras.