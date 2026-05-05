Los Comuns piden acogerse a datos y no generar alarmismo en seguridad: "No estamos en el Far West"

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamado este martes rigor, prudencia, acogerse a datos y no generar alarmismo en materia de seguridad ante los hecho ocurridos durante los últimos días: "No estamos en el Far West ni en los Estados Unidos".

"Tenemos que esperar al balance de final de año para poder evaluar si hablamos de un fin de semana muy difícil o verdaderamente, en su conjunto, asistimos a un incremento de asesinatos y homicidios", ha destacado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Tras expresar su pésame a las familias y amigos de las víctimas, ha asegurado que las cifras de crímenes violentos y asesinatos en Catalunya están por debajo de la media europeo y de Estados Unidos, por lo que "no se trata de buenismo, se trata de datos".

Además de reivindicar que orden y seguridad son políticas de izquierdas, ha instado a Junts y PP a no comprar "de nuevo el marco de la extrema derecha" ni a caer en la estigmatización, al insistir que se trata de hechos ocurridos en un fin de semana y que no hay conexión alguna entre los delitos y sus causas.

Más allá de la percepción que se pueda tener, Albiach ha manifestado que no ven necesario de momento pedir la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ni la de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

REFLEXIÓN

La líder de los Comuns en el Parlament también ha expuesto que los grupos deben ajustar cómo deben comportarse y relacionarse con la extrema derecha tras lo ocurrido en el último pleno con las declaraciones de diputado de Vox Alberto Tarradas contra la diputada de ERC Najat Driouech.

"El Parlament debe ser más contundente. Hay que sancionar y puede que llegue el momento en que se deba expulsar. Y tenemos que hacer una reflexión el resto de grupos para ver cómo nos relacionamos con estas fuerzas y como nos tratamos entre nosotros", ha apuntado.

Tras considerar que Tarradas superó los límites la semana pasada, ha explicado que diputadas de diferentes formaciones compartieron en los pasillos del Parlament que debían reflexionar y actuar al respeto: "Creo que es una iniciativa que acabaremos concretando entre todas porque la preocupación es extensa".