Los Comuns piden al Govern actualizar la ley de gestión forestal y un pacto "social y ecológico"

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha pedido al Govern actualizar la ley de gestión forestal y un pacto "social y ecológico", a raíz de los incendios forestales que han habido en Catalunya.

En una atención a los medios este sábado en Castell d'Aro (Girona) tras reunirse con concejales de los municipios afectados por el incendio de Les Gavarres, Albiach ha reclamado que este pacto reúna a todos los actores implicados, entre ellos los agricultores, los propietarios forestales, las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) y los grupos parlamentarios.

Considera que Catalunya necesita "una política forestal robusta" que permita afrontar este escenario, y que el Govern debe implicarse en ello.

La dirigente de los Comuns ha defendido que este acuerdo también trate la creación de franjas de seguridad, la generalización de planes técnicos forestales y actuaciones para evitar el abandono de terrenos agrícolas, además incrementar recursos, formación y acompañamiento tanto de los cuerpos de emergencias como de las ADF.

"NUEVO CLIMA"

Albiach ha sostenido que los incendios de este verano evidencian que "el nuevo clima ya está aquí" y que la emergencia climática obliga a actuar con planificación y no solo con medidas reactivas, ya que, según la líder de los Comuns, se están actuando de forma reactiva.

También ha trasladado su apoyo a las personas afectadas por el incendio de Almería y su agradecimiento a los efectivos que están ayudando a apagar el fuego.