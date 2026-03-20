Los Comuns piden al Govern desplegar renovables y acotar bonificaciones fiscales

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido este viernes al Govern avanzar en el despliegue de las renovables, acotar bonificaciones fiscales a los colectivos que puedan resultar directamente afectados por la guerra en Oriente Medio y medidas como recuperar el convenio entre Endesa y la Generalitat contra la pobreza energética.

En rueda de prensa tras la reunión del Govern con los grupos para abordar propuestas por la guerra en Oriente Medio, ha explicado que también han planteado la necesidad de crear una unidad de vigilancia que vele para evitar una especulación de los precios y que las rebajas fiscales "no contribuyan a aumentar aún más el beneficio de las empresas eléctricas".

Además de pedir la recuperación del convenio del Govern con Endesa, ha defendido medidas que blinden a la ciudadanía ante la posible subida de la inflación, en este caso, en los precios de la vivienda, y que se implemente lo antes posible el acuerdo para las ayudas al alquiler.

También ha acusado a Junts de defender siempre rebajas de impuestos a los más ricos, algo que han dejado claro que no comparten, y les ha emplazado a aclarar su voto.

"Que no busquen excusas, o están al lado de los fondos buitre o al lado de las familias catalanas que tendrán dificultades para pagar el alquiler. Al lado del Trump, que provoca la subida de la inflación, o del Gobierno, que quieren proteger a los ciudadanos", ha zanjado.