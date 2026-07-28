Los Comuns piden que Illa comparezca en septiembre para poner "luz y taquígrafos" al error de Pisa

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en septiembre en la Cámara catalana para poner "luz y taquígrafos" al error de Pisa y para valorar el inicio del curso escolar, cuando está prevista una jornada de huelga.

En rueda de prensa, ha argumentado que consideran más adecuado que Illa dé explicaciones en septiembre, cuando haya conclusiones una vez se cierren las diligencias abiertas, y no a finales de julio, como reclama Junts.

"Una comparecencia a 31 de julio es prácticamente una comparecencia clandestina, es casi hacerle un favor al presidente de la Generalitat", ha sostenido Cid, justificando así que hayan votado en contra de la petición de comparecencia de Junts, que quería que Illa la substanciara este viernes.

En su opinión, las explicaciones dadas por la consellera de Educación, Esther Niubó, en el Parlament, fueron decepcionantes porque no disponen de más información de la que tenían antes de su comparecencia.

"Vivimos un nuevo desastre del Departament. Se ha escondido una información que se conocía desde marzo. Durante estos 4 meses aún no se ha descubierto qué pasó y quién es el responsable", ha lamentado Cid, entre otras preguntas.