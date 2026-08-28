Los Comuns piden a Illa pasar "de las palabras a los hechos" en ámbitos como educación y vivienda

David Cid (Comuns) en declaraciones a periodistas en Granollers (Barcelona) - EUROPA PRESS

Cid asegura que el Govern "tiene todo el trabajo por hacer"

GRANOLLERS (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido este viernes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que pase "de las palabras a los hechos" en ámbitos que consideran retos sin resolver como el conflicto educativo o el acceso a la vivienda.

En declaraciones a periodistas en Granollers (Barcelona), Cid ha hecho referencia al discurso de Illa de este viernes durante el encuentro del Govern en Os de Balaguer (Lleida) por el inicio del curso, y ha criticado que el Govern "tiene todo el trabajo por hacer porque lo ha dejado para septiembre".

Asimismo, ha subrayado "el caos de Rodalies" y ha insistido en pedir la comparecencia de su director, Òscar Playà, por estar de vacaciones durante el día del eclipse, en que se produjeron aglomeraciones y problemas en la información a los usuarios en Tarragona y otras estaciones como la de Sants de Barcelona.

También ha defendido que el secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, "tiene que irse" por la falta de planificación y previsión en la gestión del servicio ferroviario.

"No se puede hablar de futuro en Cataluya con soluciones de hace 20 o 30 años. Siguen pensando más en carreteras y autopistas que en el tren, que es la clara prioridad", ha sostenido.

EN VIVIENDA EL GOVERN "ESTÁ FALLANDO"

En materia de vivienda, Cid ha considerado que el Govern "está fallando" y ha apuntado a todo el trabajo que hay por hacer para, ha dicho, garantizar el derecho de acceso a la vivienda.

"Tenemos un presidente de la Generalitat que dice que quien la hace la paga, que quien se salta la ley la paga. Y esto no pasa en vivienda. Lo hemos denunciado de manera reiterada, prácticamente no se ha sancionado los incumplimientos de la ley de vivienda", ha zanjado.

Por ello, ha reclamado a la Generalitat "empezar de una vez por todas a sancionar a quien se salta la ley y, especialmente, a grandes fondos buitre que compran edificios y que se saltan los precios del alquiler haciendo alquiler de temporada o alquiler de habitaciones".