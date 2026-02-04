Los Comuns piden prohibir el gas pimienta por parte de los Mossos en casos de "resistencia pasiva"

El diputado de los Comuns en el Parlament, Andrés García Berrio, en una rueda de prensa desde la Cámara - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de los Comuns en el Parlament, Andrés García Berrio, ha pedido al Govern que el nuevo protocolo de uso del gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra incluya una evaluación del uso de esta herramienta y que se prohíba "ante casos de mera resistencia pasiva".

Lo ha reclamado en una rueda de prensa desde el Parlament, antes de la comparecencia de la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ante la comisión de Interior y Seguridad Pública de la Cámara para dar explicaciones sobre las actuaciones del cuerpo policial en distintas manifestaciones el año pasado.

Según Berrio, el uso del gas pimienta en las manifestaciones por Palestina en octubre "vulneró el derecho a la protesta de la ciudadanía de Catalunya" y ha defendido que, según las Naciones Unidas, los gases con efectos irritantes son peligrosos y no se deben usar ante casos de resistencia pasiva.

"Lo que se hizo el día 15 de octubre frente a la estación de Sants, cuando ya había unas sesenta personas protestando, sentadas en el suelo, y agentes de Mossos decidieron lanzar este espray de gas pimienta, es una grave vulneración de los derechos humanos que va contra toda la normativa internacional de uso de estas armas", ha argumentado.

PARLON Y TRAPERO

Por ello, ha exigido a Parlon y Trapero que en la comisión pidan perdón a la ciudadanía y a las personas afectadas, y que garanticen una "evaluación clara del uso de esta arma" y de sus efectos en la salud de las personas y sobre el derecho de reunión y manifestación.

En paralelo, ha considerado necesario un cambio en la dirección que está tomando la gestión de las protestas en Catalunya los últimos meses: "Hace falta un análisis en profundidad", ha defendido.

"TODAS LAS OPCIONES ESTÁN CONTEMPLADAS"

Ha advertido al Govern que, de no garantizar que no se usará el gas pimienta en estos casos, desde los Comuns estudiarán nuevas medidas a emprender: "Lo que no toleraremos es que se vea afectado de esta forma el derecho a la protesta".

Preguntado por si puede ser una herramienta de presión en la negociación con el Ejecutivo para los Presupuestos, ha descartado avanzar los próximos pasos que tomará su partido, pero ha puntualizado que "todas las opciones están contempladas", aunque ha confiado en que el Govern se comprometa a garantizar sus peticiones.