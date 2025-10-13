Comuns plantea al Govern un "plan de choque" ante emergencias como las inundaciones en Tarragona

La coordinadora de los Comuns, Candela López, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

Critica que se haya construido en zonas inundables en Catalunya

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha planteado este lunes al Govern un "plan de choque" para prevenir el impacto de episodios climáticos adversos y emergencias como las inundaciones de este domingo en Terres de l'Ebre (Tarragona).

"Tendemos la mano a la Generalitat de Catalunya para llevar a cabo este plan de choque lo antes posible, con acciones concretas para poder hacer en la emergencia, pero también para hacer esta prevención necesaria de cara al futuro", ha dicho en una rueda de prensa desde la sede del partido.

López ha citado entre las medidas que podría contemplar aquellas relativas a la prevención, la planificación territorial, las "nuevas infraestructuras verdes", el drenaje y la protección de los ríos, la educación ambiental y el refuerzo de los servicios públicos, como la creación de un cuerpo de protección civil.

También ha dicho que el plan sobre zonas inundables en Catalunya "forma parte de los deberes" del Govern en este ámbito, y ha dicho que hay sitios en Catalunya en que no se debería haber construido, por ser zonas inundables, y que se debe evaluar el estado de estas edificaciones poniendo por delante las garantías de seguridad.

AYUDAS

López ha recordado que esta zona de Catalunya lleva desde 2020 sufriendo "episodios constantes" de lluvias e inundaciones, por lo que ha pedido textualmente medidas valientes y contundentes, además de celeridad a la hora de aplicarlas, y en la concesión de ayudas.

En este sentido, ha instado a la Generalitat a "agilizar las ayudas para volver a la normalidad lo antes posible"

La líder del partido ha afirmado que estos fenómenos climáticos no son excepcionales, sino que "son consecuencia de la emergencia climática", y lo ha ejemplificado también con las olas de calor del verano o los incendios forestales.

SALVADOR ILLA

Preguntada por la asistencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a los actos del Día de la Hispanidad en Madrid, teniendo en cuenta que otros presidentes autonómicos cancelaron su agenda por la previsión de fuertes lluvias, ha respondido que "tal vez hubiera sido más acertado" que hubiera estado en Barcelona.

"Forma parte de las decisiones de cada uno dónde debe estar en cada momento. Para mí, lo importante es que el Govern haya respondido y haya dado las informaciones pertinentes, pero evidentemente, siempre desde la proximidad se gestionan mejor estos hechos y, por tanto, quizá hubiera sido más acertado haber hecho seguimiento desde aquí de lo que podía llegar a pasar, sabiendo que el propio Govern había alertado", ha dicho

Sin embargo, ha sostenido que las alertas a la ciudadanía "llegaron a tiempo", y ha considerado que el foco debe estar en las medidas que se van a adoptar a partir de ahora para prevenir futuros episodios como estos, y en acelerar las ayudas a los afectados.

Fuentes del Govern han explicado a Europa Press que Illa llegó a Barcelona desde Madrid este domingo por la tarde, a las 17.20 horas, y que se conectó a la reunión del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) de forma telemática desde su domicilio.