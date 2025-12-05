Comuns reitera al Govern que no negociarán cuentas si retira el 50% de bonificación al transporte

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una rueda de prensa desde la Cámara - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha reiterado este viernes que su formación no iniciará negociaciones con el Govern sobre los Presupuestos para 2026 si no se mantiene la bonificación al 50% de las tarifas del transporte público en Catalunya.

"50% a la T-Usual. De aquí no nos moveremos", ha asegurado en una rueda de prensa desde el Parlament, tras la reunión que ha mantenido con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y otros representantes del Departamento.

"No tiene ningún sentido, mientras las Cercanías están reventadas y los peajes son gratuitos, que el Govern quiera subir el precio del transporte público", y ha dicho que hacerlo estaría absolutamente fuera de la realidad, en sus palabras, y perjudicaría a la gente que usa el transporte público en su día a día.

La consellera, en una interpelación este mismo viernes en la Cámara, ha explicado que están pendientes de saber si el ministerio de Transportes --que actualmente cubre el 20% de la bonificación en el caso de los títulos para usuarios habituales-- mantendrá o no las bonificaciones, con tal de decidir qué impacto tendría y tomar una decisión respecto al porcentaje que actualmente cubre la Generalitat.

Ambas partes se han emplazado a futuras reuniones antes del 31 de diciembre, cuando vencerían las bonificaciones.

PARTIDO SOCIALISTA

Preguntado por si entiende que la consellera esté a la espera de la decisión del Gobierno, Cid ha señalado que tanto ella como el ministro, Óscar Puente, son del mismo partido: "El ministro de Transportes es del Partido Socialista. La consejera de Territorio es del Partido Socialista. Que no nos cuenten historias".

Por ello, ha pedido a ambos dirigentes socialistas que decidan si es "razonable que suba el transporte público mientras, por ejemplo, los peajes son gratuitos"; y preguntado por si deberían de dejar de serlo, ha dicho que es otro debate y que le corresponde al Ejecutivo tenerlo.

Ha añadido que desde los Comuns (que también forman parte del Gobierno de coalición) ya están "haciendo el trabajo" e interlocutando con el ministerio, pero que quien debe tomar la decisión son Puente y Paneque.

SUBIDA CON EL IPC

Para el portavoz de Comuns, la propuesta de su partido es "de mínimos", y ha destacado que eliminar las bonificaciones supondría, en algunas zonas tarifarias, incrementos de hasta 50 euros.

Sobre si ve bien aumentar las tarifas un 3% conforme al IPC, ha señalado que en 2025 ya se actualizaron conforme a este incremento general de los precios, una situación que entienden como "razonable".