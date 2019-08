Los comuns ven a Aragonès con "ansia" por ser presidente en vez de buscar los Presupuestos

448630.1.644.368.20190810111547

Albiach rechaza elecciones si prosperan las cuentas: "Catalunya necesita un Govern fuerte"

BARCELONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de tener "ansia" por ir a unas nuevas elecciones en Catalunya y presidir el Govern, en vez de aprobar los Presupuestos catalanes de 2020.

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press, después de que Aragonès afirmara que es difícil mantener la legislatura si no se aprueban las cuentas el próximo año y no descartara unas elecciones anticipadas en Catalunya como respuesta a la sentencia del 1-O.

Albiach ha expresado sus dudas de que Aragonès y ERC tengan voluntad de aprobar estas cuentas, ya que los ve más interesados en que haya elecciones, para aprovechar que las encuestas sitúan a los republicanos como primera fuerza.

"Yo dudo de la voluntad de ERC de querer aprobar unos presupuestos, porque estamos detectando muestras por parte de Pere Aragonès de su ansia y prisa por la repetición electoral y por ser presidente de la Generalitat. Parece que tenga más interés en defender los intereses del partido que en los intereses del país", ha afirmado.

La dirigente de CatECP en la Cámara ha explicado que ellos tienen intención de negociar las cuentas por "responsabilidad" para evitar que se prorroguen por tercer año consecutivo, y ha insistido en que los Presupuestos sirvan para revertir los recortes y ayuden a hacer una transición ecológica y avanzar hacia una sociedad igualitaria y feminista.

Los comuns ya se sentaron a negociar los Presupuestos catalanes de 2019 con el Govern, pero finalmente no hubo acuerdo porque consideran que el Ejecutivo de Quim Torra no incluyó sus demandas.

Albiach ha asegurado que este año ellos van con la misma voluntad y ven una mayor predisposición de Torra para aprobarlos una vez superado el ciclo electoral de primavera, pero ha avisado de que son "escépticos" con que el Govern presente una propuesta que contemple las peticiones de los comuns.

"CATALUNYA NO NECESITA ELECCIONES"

Critica los reproches entre JxCat y ERC y cree que esto hace que dentro del propio Ejecutivo haya "dos gobiernos que no colaboran, sino que compiten" por la hegemonía independentista, pero ha sostenido que Catalunya no necesita ahora elecciones si las cuentas prosperan.

Según ella, hay que exigir al Govern que gobierne hasta que sean "valientes y digan que son incapaces de ponerse de acuerdo y que la unidad definitivamente está rota" dentro del Consell Executiu, pero ha defendido que, hasta entonces, hay que priorizar la estabilidad de Catalunya, sobre todo ante el escenario de la sentencia del 1-O.

"Catalunya no necesita unas nuevas elecciones. Catalunya necesita un Govern fuerte, cohesionado, que colabore y que esté pendiente de cómo resolver los problemas sociales y encontrar los apoyos para tirar adelante unos Presupuestos que sean sociales, verdes, ecológicos y feministas. Por lo tanto, se debería dejar de lado la calculadora electoral y pensar más en lo que necesita Catalunya", ha sentenciado.

Asimismo, ve contradictoria la propuesta del PSC de apoyar las cuentas y a la vez pedir que se convoquen elecciones inmediatamente después, porque esos Presupuestos los acabaría ejecutando otro gobierno, pero ha añadido que "si no hay Presupuestos y no hay una hoja de ruta compartida, no tendría sentido continuar con el Govern".

CANDIDATA A LA GENERALITAT

Al ser preguntada por si está dispuesta a liderar la candidatura de los comuns en las próximas elecciones catalanas, ha contestado que nunca ha "mostrado ansia para encabezar ninguno de los cargos" que ha ostentado, pero que siempre ha asumido la responsabilidad cuando le ha tocado y, así, lo hará si lo deciden las bases del partido.

Sobre que el Govern quiera aprobar un mecanismo legal para que los funcionarios de la Generalitat puedan trabajar el 6 de diciembre, Día de la Constitución, y el 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, Albiach lo ha tachado de "ocurrencia", ya que considera que el Ejecutivo debería estar más pendiente de las necesidades de los servicios y los trabajadores públicos.