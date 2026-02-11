Comuns ven al Govern "muy cerrado" a prohibir compras especulativas e instan a una contrapropuesta

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una atención a los medios en la Cámara - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha afirmado que el Govern está todavía "muy cerrado" a sus propuestas en la negociación para los Presupuestos, especialmente en las políticas de vivienda y, concretamente, a la proposición de ley para prohibir la compra especulativa de vivienda.

Lo ha dicho en una atención a los medios tras la reunión que ha mantenido su grupo con la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, en el Parlament, y que ha asegurado que ha terminado "sin avances", y en que han abordado, principalmente, sus demandas en vivienda.

El problema en este momento, a su modo de ver, es que el Govern no les ha hecho ninguna contrapropuesta ni respuesta positiva a su demanda: "Els hem emplaçat a valorar la nostra proposta, a respondre, i en tot cas argumentar perquè de moment no ho comparteixen".

Más allá de esta medida, también proponen en vivienda aumentar hasta 1.200 millones de euros en recursos propios de la Generalitat para política de vivienda, así como doblar la cantidad y los municipios que se beneficien de las próximas convocatorias del Pla de Barris.

GRUPO DE EXPERTOS

Sobre el grupo de expertos entre ambas partes que crearon a finales de 2025 para evaluar la posibilidad de prohibir las compras especulativas, ha dicho que espera que el informe final vea la luz los próximos días, y ha sostenido que los expertos ven "posible" lo planteado por su formación.

"Se ajusta a derecho y es posible hacerlo a través de la vía que hemos fijado: que la modificación de la ley se puede hacer desde un punto de vista estatutario y constitucional", ha argumentado.

ANTES DE ABRIL

Preguntado por si, a tenor de cómo han ido estas dos primeras reuniones, ve factible cerrar la próxima semana un acuerdo para que se puedan aprobar las cuentas en este primer trimestre del año, ha dicho que será "tan sencillo o tan complicado" en función de si se atienden sus demandas, y ha asegurado que la negociación se encuentra todavía en una fase inicial.

"Podríamos haber empezado a negociar mucho antes de haber cumplido con las sanciones en vivienda. Por tanto, si vamos tarde es porque no han hecho el trabajo, no por culpa de los Comuns", ha defendido.

Ha dicho que su grupo defiende que Catalunya debe tener unos nuevos Presupuestos, pero que el acento de su partido debe estar reflejado en las cuentas, por lo que ha instado al Ejecutivo a reflexionar y aceptar sus demandas: "Si dan respuesta podremos ir todo lo rápido que deseen".

Sobre si el hecho que ERC no haya empezado a negociar las cuentas con el Govern condiciona que ellos puedan llegar a un acuerdo, ha dicho que son "muy respetuosos tanto con los ritmos como los contenidos" de otros actores, y que su negociación depende, solo, de que se cumplan sus demandas.

Sin haber todavía concretado una fecha, se han emplazado a otra reunión, y Cid prevé volver a reunirse con el Govern en algún otro momento de esta semana.