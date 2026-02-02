El concurso Amic-Ficcions registra 3.726 inscritos de Catalunya, Baleares, Valencia y Aragón

Entrega de premios de una edición de Amic-Ficcions - AMIC

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 18 Concurso literario Amic-Ficcions ha registrado 3.726 jóvenes inscritos de 256 centros educativos de Catalunya, Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón, informa este lunes la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) en un comunicado.

La Escola Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha sido el centro más participativo, con un total de 229 inscritos.

Amic considera que esta edición ha alcanzado una "buena cifra" en implicación de los jóvenes, con 1.767 historias presentadas a través de la página web del concurso.

De Catalunya participan en Amic-Ficcions 2.769: 1.587 inscritos de Barcelona, 516 de Girona, 384 de Lleida y 282 de Tarragona.

La Comunitat Valenciana aporta 523 jóvenes --280 de Valencia, 187 de Castellón y 56 de Alicante--, Baleares 422 --Mallorca 143, Eivissa 143 y Menorca 82-- y Aragón 12 participantes --8 de Teruel y 4 de Zaragoza--.

El concurso está enfocado a jóvenes de 14 a 18 años para impulsar la creación literaria, el trabajo en equipo de los jóvenes, y la escritura y la literatura en catalán.