El concurso musical PortAutors-es ofrecerá formación en dirección escénica a sus finalistas

TARRAGONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concurso de nuevos talentos musicales PortAutors-es ofrecerá formación en presencia y dirección escénica a los finalistas de la séptima edición, que se celebrará el 21 de noviembre en el Teatret del Serrallo de Tarragona.

La formación se ofrecerá antes de la final del concurso con el objetivo de que las personas seleccionadas dispongan "de herramientas que les ayuden a mejorar en su puesta en escena antes de la gala", informa el Port de Tarragona en un comunicado este jueves.

El concurso está dirigido a cantautores mayores de edad, de cualquier nacionalidad, que interpreten composiciones propias, y acepta cualquier estilo musical, instrumentación y lengua con el objetivo "de promover la creatividad, la calidad artística y la diversidad de la canción de autor".

En la final de la séptima edición del PortAutors-es, el 21 de noviembre a las 18 horas, se interpretarán hasta tres composiciones originales ante el jurado y el público.

CINCO PREMIOS

PortAutors-es ofrecerá cinco premios "pensados para contribuir a la proyección artística de sus participantes".

El Premio del Jurado reconocerá la mejor propuesta artística e incluirá actuaciones durante 2027 en diferentes festivales, y el Premio del Público será elegido mediante votación popular en redes sociales y consistirá en material para la mejora de la grabación musical.

El Premio al Artista Local distinguirá al mejor finalista de la demarcación de Tarragona y consistirá en formación musical o de producción musical a cargo de Yamaha Music School, y el Premio FIM Vila-Seca ofrecerá actuar en la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-Seca 2027.

Finalmente, el Premi Port Tarragona consistirá en la producción de un videoclip profesional grabado en espacios singulares del recinto portuario.

Se podrán presentar candidaturas a través del formulario de inscripción hasta el 7 de octubre.