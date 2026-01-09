El concurso Tenor Viñas "bate récord" con 712 inscripciones e impulsa la categoría Oratori-Lied

De izda. A dcha.: Marc Mayral, del comité de apoyo del concurso; la soprano y miembro del jurado, Luciana Serra; el director artístico del Liceu, Victor Garcia de Gomar; y Arik Bellido, miembro del comité de apoyo del concurso. - LICEU

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 63 concurso internacional de canto Tenor Viñas ha recibido 712 inscripciones de 64 países diferentes, una cifra con la que "bate récord" por segundo año consecutivo, y como novedad en esta edición ha impulso la especialidad Oratori-Lied como categoría independiente.

En rueda de prensa este viernes, el director general, Valentí Oviedo, ha afirmado que este concurso está hecho desde la vocación público-privada y pone en valor los 712 participantes de esta edición así como en la "generosidad de ceder protagonismo a las voces".

El director artístico del Liceu, Victor Garcia de Gomar, ha destacado que este año la categoría Oratori-Lied se ha individualizado y se ha hecho un jurado ad-hoc, para reforzar su presencia, "poner más luz y que vengan más cantantes".

Esta especialidad Oratori-Lied, que hasta ahora formaba parte de la categoría general, pasará a desarrollarse de manera paralela, y con esta iniciativa --que tiene el apoyo de la Fundació Victoria de los Ángeles y de la Schubertíada-- el concurso pone el foco en un "género sobre el cual muchos jóvenes cantantes expresan que hay pocas oportunidades profesionales".

El certamen, enmarcado en la programación de la temporada del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, se inaugurará este sábado y contará con el recital de arias de ópera por la soprano Sara Blanch, ganadora de la 53 edición del concurso --hace 10 años--.

CONCURSANTES

Arik Bellido, del comité de apoyo del concurso, explica que las nacionalidades más abundantes han vuelto a ser Corea del Sur --con 159 concursantes--, Estados Unidos y China --con 74 cada una-- y España --con 60, de los que 10 son catalanes--.

Además, las sopranos vuelven a ser la mayoría de los concursantes, con 352; y las mujeres destacan sobre los hombres, con 456 inscritas frente a 251 --entre los hombres las tesituras más habituales en el concurso son tenores y barítonos--.

Por su parte, Marc Mayral, también del comité de apoyo, señala que las audiciones del Liceu han sido este miércoles, jueves y viernes y que la segunda prueba será el domingo 11 y el lunes 12 de enero; la semifinal el 13 y 14; la prueba final el viernes 16; y el concierto de ganadores tendrá lugar el domingo 18 de enero en el Liceu.

LUCIANA SERRA

Como actividad no competitiva, se propone 'Una tarda amb Luciana Serra', un encuentro con esta soprano el 17 de enero en el Foyer del Liceu; y durante la rueda ella ha expresado que le hace mucha ilusión formar parte del concurso: "Aquí de verdad hay amor por la música, por los cantantes, por el talento. Aquí hay posibilidad de hacerlo".

Visiblemente emocionada, ha destacado que estos jóvenes tienen que hacer "algo muy difícil, porque en un área --el canto-- tienen que demostrarlo todo"; reconoce que ella nunca participó en un concurso así porque tenía un miedo horrible, en sus palabras, pero recuerda que estudiaba mucho; y pone en valor que los participantes hayan venido de todo el mundo.

PREMIOS

Se repartirán más de 150.000 euros en un total de 32 premios, distribuidos en diferentes categorías: los Premios Oficiales --del primer al sexto clasificado--; Premios Especiales y Premios Extraordinarios; y además de la dotación, muchos de los galardones incluyen contratos en teatros e instituciones líricas, recitales en festivales nacionales e internacionales y varias bolsas de estudio.

Además, "por primera vez", se ha encargado la creación de un trofeo propio de diseño original --obra del escenógrafo Llorenç Corbella, con el nombre artístico 'Passerell'-- que se entregará a los ganadores de los Premios Oficiales de esta edición.