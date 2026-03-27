Condenado a 7 años y medio un mosso vinculado al tráfico de 620 kilos de cocaína en Lleida

Archivo - Fachada de la Audiencia de Lleida - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lleida ha condenado a 7 años y medio de prisión y multa de 28 millones de euros a un agente de los Mossos d'Esquadra como cooperador necesario en un delito de tráfico de drogas por su implicación en una trama que importó 620 kilos de cocaína desde Panamá.

La sentencia, consultada por Europa Press y avanzada por 'Segre', condena a los otros 4 implicados a penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión y multas de 11 y 22 millones de euros (un total de 66 millones), según su grado de participación.

El tribunal considera probado que el mosso colaboró con la organización criminal "financiando la operación de tráfico de drogas" mediante pagos por valor de más de 85.000 euros para importar la cocaína intervenida.

Los pagos se intentaron "enmascarar" mediante una relación de facturas emitidas entre las empresas de los procesados por trabajos inexistentes y fueron destinados a una inversión en la sustancia ilícita, que trajeron desde Panamá, oculta en el interior de un rotor, que fue transportado en un contenedor marítimo que entró por el puerto de Barcelona y fue trasladado hasta Lleida.

El tribunal también considera probado que fue el mosso quien "se encargó de las gestiones de alquiler" de la nave en la que se almacenó la droga, que alcanzaba un valor en el mercado negro que superaba los 22 millones de euros.