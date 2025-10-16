Condenado el Ayuntamiento de Vic por exigir un nivel de catalán demasiado alto a un trabajador

Archivo - Vista de la fachada de la Ciutat de la Justícia, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona por exigir un nivel de catalán demasiado alto para acceder a un puesto de trabajo del consistorio, según la sentencia consultada por Europa Press.

El consistorio había convocado una plaza para operario de cementerio y fijó como requisito un nivel mínimo de catalán B2, un hecho que denunció la entidad Convivencia Cívica al entender que era discriminatorio.

En la sentencia, que ha avanzado 'El Mundo', el juez da la razón a la entidad y considera que elevar el requisito nivel al B2 "genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quienes no acrediten ese nivel, constituyendo discriminación directa por razón de lengua".

Por ese motivo, declara la nulidad de las bases del concurso y ordena que el nivel de catalán exigido para la convocatoria debe ser el A2.

Además, obliga al consistorio de Vic a pagar una multa de 1.000 euros.