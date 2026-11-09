Condenan a 16 años al 'excap de colla' de los Xiquets del Serrallo de Tarragona por violar a una menor

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TARRAGONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Tarragona ha condenado 16 años de prisión al 'excap' de colla y exresponsable de la 'canalla' de los Xiquets de Serrallo de Tarragona por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal y prevalecimiento de una relación de superioridad, así como por un delito de corrupción de menores en relación a una adolescente que formaba parte de la misma.

Según la sentencia consultada por Europa Press este lunes, en 2019 la menor, que tenía 14 años, comenzó una relación afectiva con el acusado, al que ella definió como su "pareja", y en el marco de los encuentros de la 'colla' castellera él empezó a darle besos y a hablarle a través de redes sociales, pidiéndole fotografías de desnudos, peticiones a las que ella accedió.

Según la sentencia, desde 2019 y hasta verano del 2022, el acusado mantuvo relaciones sexuales con la menor "prácticamente a diario", unos hechos que en varias ocasiones grabó en vídeo.

Fue en verano de 2022, cuando la menor quiso poner fin a esos encuentros, cuando él le dijo a través de un mensaje de whatsapp que se reencontraría con él cuando estuviese "rodeada de moscas" y que tenía sed de venganza, lo que motivó que, al día siguiente, ella presentara una denuncia.

Si no lo hizo antes, alega el tribunal, fue porque sentía lástima por él, por el miedo que le inspiraba y por su situación de dependencia.

VÍDEOS

El tribunal considera que el testimonio de menor, la principal prueba de cargo contra el ya condenado, es "constante, congruente y persistente", pues explicó de forma extensa todo lo sucedido, incluido que ella ingresó en la 'canalla' con 12 años, cuando él era miembro de la colla y que, un año después, él pasó a ser su monitor.

A medida que ella ganaba protagonismo dentro de la 'colla', gracias a la influencia del procesado, su relación con los niños de su edad se fue deteriorando por la existencia de quejas ante "un trato de preferencia y porque el acusado le hablaba mal de ellos", por lo que fue quedándose aislada progresivamente.

También, que el acusado le solicitó pasar sus comunicaciones de Whatsapp a Telegram, porque los mensajes se borraban cada 24 horas, y que fue éste el medio utilizado para pedirle fotografías desnuda.

Además, el 'excap de colla' grababa vídeos de las relaciones, que fueron localizados en los dispositivos electrónicos que le fueron incautados, en los que se observa al acusado manteniendo diferentes actos de naturaleza sexual con la menor y cuya fecha de creación ha quedado acreditada que es anterior, en casi todos los casos, a que la víctima hubiese cumplido los 16 años.

LA VERSIÓN DEL ACUSADO

Durante el juicio, celebrado en septiembre, el acusado negó de forma "categórica" los hechos, aunque a medida que avanzó el interrogatorio de su defensa reconoció haber mantenido encuentros esporádicos con la menor, sin precisar cuándo ni su naturaleza.

Tampoco proporcionó una explicación acerca de la relación que mantenía con ella ni a los archivos de contenido sexual localizados en sus dispositivos y dijo que los encuentros con la menor habían sido consentidos, si bien la ley no reconoce validez al consentimiento de quien no ha cumplido los 16 años, por lo que esta justificación carece de relevancia.

Además de la pena de prisión, el tribunal también le prohíbe acercarse a una distancia inferior a 500 metros del domicilio, lugar de estudio o trabajo de la víctima, así como comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de 13 años.

La sala también fija libertad vigilada de 5 años y una indemnización de 40.000 euros por daños morales y las secuelas derivadas de ambos delitos, si bien ya había consignado 5.000 que se descuentan de dicha cantidad.

La sentencia, que todavía no es firme, puede recurrirse ante el TSJC.