Un conductor herido grave por un desprendimiento en la N-260 en Sant Joan de les Abadesses (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo ha resultado herido grave este viernes tras un desprendimiento de piedras en la carretera N-260 a la altura de Sant Joan de les Abadesses (Girona), ha informado Bombers de la Generalitat en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso se ha producido a las 18.27 horas, y 4 dotaciones de Bombers se han desplazado al lugar de los hechos, donde han rescatado al conductor, que había quedado atrapado dentro del coche; se le ha trasladado en ambulancia al Hospital Josep Trueta de Girona.

La carretera N-260 se encuentra cortada desde entonces a la altura de Ripoll (Girona), y se realizan desvíos por la N-260a y la GI-521.