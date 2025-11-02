El conductor de un turismo muere al chocar con una grúa en la AP-7 en Tarragona

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha muerto este domingo por la tarde al chocar con una grúa en el punto kilométrico 240 de la AP-7, a la altura de Tarragona, por causas que se están investigando, mientras que otras tres personas han resultado heridas de distinta consideración.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso del accidente a las 19.22, después que el turismo colisionara con una grúa que estaba cargando un coche, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Con esta víctima son 123 las personas que han fallecido en carreteras catalanas este año, según datos provisionales.