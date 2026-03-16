El conductor de un turismo muere en un choque frontal en la C-65 en Cassà de la Selva (Girona)

GIRONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha muerto en un choque frontal con un camión de los Bombers de la Generalitat que volvía de un servicio en la C-65 en Cassà de la Selva (Girona) sobre las 6.43 horas de este lunes.

En el accidente se ha visto implicado un segundo turismo y ha habido dos heridos menos graves y uno leve que han sido trasladados al Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

A raíz del siniestro, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, ocho dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cinco unidades y el apoyo psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima, son 18 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas.

A raíz del incidente la vía ha quedado cortada y se registran 1,5 kilómetros de colas.