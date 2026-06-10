Confinada la urbanización Jardines de Miami Platja (Tarragona) por un incendio de vegetación

TARRAGONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido el confinamiento de la población que se encuentra en la urbanización Jardines de Miami Platja, en Mont-roig del Camp (Tarragona), donde se ha declarado un incendio de vegetación miércoles a mediodía, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los Bombers de la Generalitat están trabajando con 15 dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero, y el incendio se ha producido en la avenida Verge de la Montserrat, un punto cercano a dicha urbanización.

El aviso al teléfono de emergencias 112 ha sido a las 12.44 horas y hasta las 14 se han recibido un total de 46 llamadas.