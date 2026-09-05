Confinan dos urbanizaciones en Tordera (Barcelona) por un incendio forestal

Imagen del incendio en Tordera (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado una alerta a los móviles pidiendo el confinamiento en las urbanizaciones de Can Camps y Roca-Rossa de Tordera (Barcelona) por un incendio forestal originado cerca del camí Ral del Monestir, han informado Protecció Civil y los Bombers de la Generalitat vía 'X'.

Los bomberos trabajan con 11 dotaciones terrestres y dos aéreas y han explicado que el incendio ha quemado en un inicio un autobús y, posteriormente, ha afectado a masa forestal.

Han añadido que las llamas progresan de forma ascendente y trabajan para evitar que lleguen a unas casas que ya han sido evacuadas por la policía local.