Confinan otra vez Pla de Manlleu (Tarragona) por una reavivada del incendio que genera mucho humo

Vista del incendio en Pla de Manlleu, a 8 de julio de 2026, en Pla de Manlleu, Aiguamurcia, Tarragona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este jueves a las 11.15 horas un nuevo Es-Alert al núcleo de población de Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona), con órdenes de confinamiento por una reavivada del incendio que está generando mucho humo, según informa Protecció Civil en 'X'.

El incendio, declarado este miércoles y estabilizado sobre las 21 horas, obligó a confinar a unas 1.600 personas hasta que finalmente pudieron salir a la noche.

El incendio tiene buena evolución, según los Bombers, que siguen trabajando en la zona con 25 dotaciones para poder controlarlo, aunque no creen que sea durante las horas centrales del día.